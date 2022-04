A MESAGNE TERZA E ULTIMA GIORNATA DI “CULTURARE 2022”

‘Culturare 2022’, terzo e ultimo giorno del Festival Biennale –

il programma di oggi, lunedì 25 aprile

📌dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Banda giovanile Città di Mesagne ‘Note del Pentagramma’ concerto itinerante

📌ore 10.00 visita guidata (info e prenotazioni al 329 166 8064)

📌ore 10.00 Atrio del Castello – ‘Venne l’alba ed era il 25 Aprile’ recital dell’IISS ‘Epifanio Ferdinando’

📌ore 10.00 Piazza Orsini del Balzo – Il Biliardone umano – Festival dei Giochi

📌dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Atrio del Castello – speach dei Comuni della Rete di ‘Culturare’

📌ore 11.00 Piazza Orsini del Balzo – Piccolo concerto del Coro del I circolo didattico ‘Carducci’

📌ore 12.00 Piazza IV Novembre – Ornella Castellano presenta ‘Merliot’ (Vesepia)

📌dalle 16 alle 19 in Piazza Commestibili – Laboratori a cura del ‘Salento Fun Park’

📌 dalle ore 17 ‘Culturare per il Carciofo di Mesagne’, festa diffusa del Carciofo a cura dell’associazione ‘Ristoratori mesagnesi’ e dell’Amministrazione Comunale di Mesagne

📌dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Atrio del Castello – speach dei Comuni della rete di ‘Culturare’

📌ore 17.00 Piazza IV Novembre – Vito Carenza presenta ‘Bellofatto’

📌ore 19.00 Piazza Commestibili – Daniela Maruccia presenta ‘Un amore impossibile ma eterno’

📌ore 20.00 Piazza IV Novembre– Lino Patruno presenta ‘Imparate dal Sud’

📌ore 20.00 Piazza Commestibili – La Taricata – Flashmob

📌ore 20.45 Piazza Commestibili – La Compagnia ‘Atto Terzo’ presenta ‘Notre Dame de Paris’ – Flashmob

📌dalle ore 20 alle ora 24 – Piazza Commestibili – Videomapping interattivo a cura di ‘Woa Creative company’

📌dalle ore 21.00 alle 21.30 Piazza Orsini del Balzo – Renzo Rubino in concerto insieme a Chiara Galiazzo, Mauro Ottolini e l’’Orchestra Mancina’

📌ore 23.00 Piazza Commestibili – Afterhour Culturare

⭐Ingresso libero

📣Gran finale della prima edizione di ‘Culturare’ a Mesagne: vi aspettiamo numerosi anche oggi!