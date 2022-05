Grande opportunità per tutti i possessori del mito americano Harley Davidson. Domenica 22 maggio, alle ore 11, a Mesagne, ci sará un raduno che vedrá convergere appassionati da tutta la Puglia.

L’appuntamento, esteso a tutti i possessori di moto Harley Davidson, è alle 11 presso la stazione di servizio Eni di via Brindisi. La parata si concluderà in via Tenente Ugo Granafei dopo aver attraversato le più importanti strade di Mesagne.