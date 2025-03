A Mesagne una serata “gluten free” presso la pizzeria “Core Verace”

Presso la pizzeria “Core Verace” di Mesagne si è svolta la prima serata gluten free. “Core Verace” ha scelto di aderire al programma AFC – Alimentazione Fuori Casa dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Un grazie di cuore a Tony Resta , titolare di Core Verace Mesagne , per il grande impegno e la passione nella ricerca di prodotti di qualità. La sua sensibilità verso la celiachia dimostra che mangiare senza glutine non deve essere un’eccezione, ma una normalità per tutti.

Grazie anche a chi ha condiviso con noi questo momento importante:

Assessore Omar Ture , Assessore alle Attività Produttive di Mesagne, sempre attento alle realtà del territorio;

Dott. Aldo Nacci Responsabile AIC della Provincia di Brindisi.

Un passo avanti per un’alimentazione sempre più inclusiva, perché il cibo è condivisione e nessuno deve sentirsi escluso.