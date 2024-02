A MESAGNE UN’INSTALLAZIONE DIGITALE CHE “GUARDA DENTRO” E SVELA

IL SENSO DELL’AMORE

L’iniziativa si chiama “Love Inside” e si terrà dal 14 al 18 febbraio presso il centro commerciale AppiAnticA

Attraverso l’utilizzo della tecnologia, l’attività veicolerà un messaggio importante di uguaglianza e amore.

Da domani, 14 febbraio, a domenica 18 “Love Inside”, l’innovativa installazione digitale interattiva dedicata agli innamorati, prenderà vita al centro commerciale AppiAnticA di Mesagne per celebrare l’amore declinato in ogni sua forma, indipendentemente dalle caratteristiche individuali esterne e per ribadire i principi inviolabili di libertà, diritto di scelta e rispetto delle diversità.

Basterà posizionarsi dietro la postazione ledwall per interagire con un innovativo software che “guarda dentro” con l’obiettivo di dimostrare che “l’amore ci rende tutti uguali”, diffondendo per San Valentino un messaggio di uguaglianza e amore.

L’installazione interattiva prevede la presenza di una telecamera (posizionata sul retro dello schermo) dotata di un software appositamente realizzato in grado di riconoscere il corpo degli utenti e renderizzarlo, trasformando i soggetti che si rivedranno proiettati sul ledwall in forma di scheletri.

Le immagini dei corpi umani saranno accompagnate da frasi che si susseguiranno sullo schermo durante l’attività dell’installazione creando un’atmosfera romantica anche grazie alle melodie delle canzoni d’amore più popolari.

Dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20 tutti i partecipanti riceveranno inoltre in omaggio una foto stampata e incorniciata della loro esperienza interattiva realizzata all’interno della struttura.

AppiAnticA, aperto a settembre 2003, si è affermato come la destinazione di riferimento per lo shopping, la spesa quotidiana e la socialità di un ampio bacino di utenza.

Sviluppato su una superficie di 35.000 mq offre 60 negozi, esercizi di ristorazione e servizi. A seguito del recente restyling, il centro si è inoltre arricchito di una nuova area bimbi, con servizi di animazione ed eventi.