Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che stamattina si è verificato in un piazzale condominiale in via De Gasperi, a Mesagne.L’immediato intervento dei vigili del fuoco non è servito ad evitare che l’auto – una Mahindra Kuv 100, andasse completamente distrutta dalle fiamme. Sul postola polizia di Stato e la polizia locale per gli accertamenti del caso.