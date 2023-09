A MESAGNE VISITE GRATUITE AL MUSEO “GRANAFEI” PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Oggi, sabato 23 settembre, e domani, domenica 24 settembre, tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa”

Per l’occasione, il Museo del Territorio “Ugo Granafei”, in linea con il tema di quest’anno, “Patrimonio InVita”, propone l’evento “diVINO sentire, i riti dello stare insieme tra passato e presente”, un ciclo di visite guidate gratuite incluse nel biglietto d’ingresso al Museo e al Castello organizzate per far conoscere alcuni reperti legati al consumo del vino, simbolo di una tradizione millenaria e di una cultura conviviale giunte sino a noi. Un’opportunità per apprezzare anche il percorso “Tocca la storia”, recentemente inaugurato al pianoterra del Museo, che permetterà ai visitatori di conoscere più da vicino il meraviglioso “Cratere degli Erotini”.

Le visite guidate si svolgeranno nelle due giornate dalle ore 17 alle ore 21, per info contattare i numeri 0831.732289 e 3425886581.