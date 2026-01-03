A Montalbano arriva la Befana – Lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 19.00

A Montalbano arriva la Befana

Lunedì 5 gennaio 2026 a partire dalle ore 19.00

L’Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giùàannèedd” di Montalbano di Fasano, presieduta da Mina Schiavone, organizza a Montalbano per lunedì 5 gennaio 2026 l’iniziativa “Tutti in piazza a salutare la Befana”.

A partire dalle ore 19.00 in piazza della Libertà a Montalbano la Befana incontrerà grandi e piccini distribuendo caramelle a volontà e prelibatezze tipiche del periodo natalizio. Ad allietare la serata ci sarà la locale ludoteca “State buoni se potete”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Fasano e rientra nelle iniziative “Fasano a Natale 2025”.