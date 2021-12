A NATALE PUOI…DONARE DOLCEZZA CON BABBO NATALE IN MOTO

Domenica 12 Dicembre sul Lungomare Regina Margherita, si svolgerà la manifestazione

“A Natale puoi…Donare dolcezza” organizzata da ADoCeS PUGLIA (Associazione

Donatori cellule staminali e cordone ombelicale) in collaborazione con l’iniziativa “Babbo

Natale in moto” del gruppo bikers “Brundisium Bucks”. Saranno presenti numerosi

motociclisti vestiti da babbo natale, che in sella alle loro moto percorreranno le vie principali

della città per la gioia di grandi e piccoli.

Il moto giro avrà come punto di partenza il suggestivo scenario del piazzale sottostante il

Monumento al Mario D’Italia. Da lì dopo aver effettuata l’iscrizione e, per chi vorrà, una

donazione spontanea il cui ricavato verrà destinato al rep. di Pediatria dell’Ospedale Perrino

di Brindisi, alle ore 09:30 scortato dalla Polizia Locale si snoderà il lungo corteo di moto per

raggiungere verso le 11:00 il Viale Regina Margherita dove ad accoglierli ci saranno i

volontari ADoCeS, accompagnati dai volontari della Clown Terapia dell’Associazione

NauKleros, e l’associazione Pirates of Apulia e ballerini di Pizzica che allieteranno l’attesa

dei presenti.

I volontari dell’ADoCes Puglia offriranno dietro un simbolico contributo dei panettoni e

prodotti artigianali di cioccolato, il cui ricavato servirà a realizzare nuovi progetti ed iniziative

atte a sensibilizzare il tema della donazione di cellule staminali e cordone ombelicale. Verrà

anche allestito un Info Point per sensibilizzare in particolare i giovani dai 18 ai 36 anni

sull’importanza della donazione di cellule staminali e tutte le mamme in dolce attesa

sull’importanza della donazione del cordone ombelicale. Va ricordato che sia le cellule

staminali, che il cordone ombelicale sono fondamentali per la cura di moltissime patologie

del sangue (leucemie, linfomi, mielomi, ecc…) che oggi hanno come unica cura possibile il

trapianto di cellule staminali emopoietiche.

L’impegno sociale dell’associazione ADoCeS Puglia e del Brundisium Bucks è stata

premiata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi inserendo l’iniziativa nel Calendario

Natalizio del Comune di Brindisi.

Appuntamento quindi, questa domenica (12.c.m.) con partenza dal Monumento al Marinaio

D’Italia ed arrivo in Viale Regina Margherita, per festeggiare il Natale con tutta la

cittadinanza, con sorrisi divertimento e solidarietà verso tutti i bambini del rep. Pediatrico.

Ai bimbi presenti verranno offerti dei dolci direttamente dai bikers Babbo Natale.