A Ostuni la mostra della fotografa Maro Kouri dedicata alla vitalità delle donne

Domenica 1 marzo, alle 18.30, la galleria House of Lucie di Ostuni (Br) si terrà il vernissage della mostra “Female Zorba – Donne del Mondo” della fotoreporter greca Maro Kouri, artista che da oltre trent’anni attraversa il mondo con la macchina fotografica come bussola e come ponte tra culture, storie e fragilità.

Nel tempo che conduce all’8 marzo, questa personale apre uno spazio di ascolto e di presenza. Le donne incontrate da Maro Kouri — danzatrici, madri, rifugiate, poetesse, detenute, custodi di tradizioni antiche — portano nel mondo una forza interiore che nasce dal sentire, dal coraggio di restare aperte anche nelle tempeste. Ogni fotografia nasce da un incontro reale: uno sguardo, un gesto, una situazione che racconta senza filtri la loro vita. È un invito ad avvicinarsi alle loro storie, riconoscere la loro sorellanza e comprendere da vicino ciò che affrontano. “Female Zorba – Donne del Mondo” è un viaggio nella libertà femminile e nella sua energia indomabile, nella capacità di trasformare il dolore in movimento e il movimento in presenza. Le immagini di Kouri, realizzate in contesti diversi e spesso complessi, restituiscono donne che resistono, danzano, si rialzano, custodiscono memorie e aprono varchi di autenticità. Il titolo richiama la figura di Zorba come simbolo di vitalità assoluta, qui reinterpretata al femminile come gesto di emancipazione e di verità.

Allieva di maestri internazionali della fotografia quali Konstantinos Manos (Magnum) ed Ed Kashi (National Geographic), con oltre trent’anni di lavoro in più di settanta paesi, Kouri ha costruito un linguaggio che intreccia sguardo giornalistico e profondità umana. Le sue immagini – pubblicate su National Geographic, BBC, Der Spiegel, La Repubblica, Newsweek – raccontano la resilienza, la vulnerabilità e la forza trasformativa delle persone incontrate lungo il suo cammino. Parallelamente, porta avanti un’intensa attività di mentoring e progetti di Art Therapy con comunità vulnerabili, unendo fotografia, cura e consapevolezza. Maro Kouri ha documentato momenti cruciali della storia recente: la crisi economica greca, la rivoluzione tunisina, le lotte ambientali in Asia, la crisi dei rifugiati in Europa. Ha, inoltre, ritratto personalità come Nelson Mandela, David Bowie, Cesária Évora, Umberto Eco.

“Portiamo ancora una volta a Ostuni il lavoro di un’importante artista internazionale – afferma Leonardo Petrarolo, direttore della galleria House of Lucie Ostuni – e questo segna un nuovo capitolo del dialogo che abbiamo avviato con la fotografia contemporanea mondiale. È un invito a incontrare un’opera che non osserva soltanto, ma accompagna e interroga”.

La partecipazione al vernissage, alla presenza dell’artista, è gratuita e la mostra sarà visitabile, allo stesso modo, fino al 15 marzo: dal mercoledì al sabato, dalle 18 alle 21, e la domenica dalle 10 alle 13.

House of Lucie Ostuni – Corso Garibaldi, 164 – Ostuni (Br)

Info: 3513463642

Inizio presentazione: 18.30