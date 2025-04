A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – All’Accademia degli Erranti il maggio dei libri 2025

Continua, all’interno del MAGGIO DEI LIBRI, la Rassegna “Pagine Erranti”, giunta alla quinta edizione e organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, una delle Case di Quartiere della città che grazie al programma “Riusa Brindisi” ha sede presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, In Via Giovanni Tarantini 35.



La Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, anche quest’anno promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che legge vari appuntamenti con la Cultura e la Letteratura che ci accompagneranno nel Maggio dei Libri organizzato a livello nazionale con il Centro per il Libro e la Lettura e Ministero della Cultura.



Gli incontri con la lettura saranno affiancati da atmosfere, connubi tra arte, musica e degustazioni, col fine d’immergere il pubblico all’interno delle “Pagine Erranti-Intelleg(g)o”.

Il Calendario del Maggio dei libri 2025 – Pagine Erranti è stato preceduto da altri 6 appuntamenti con la lettura, della stessa rassegna.



Di seguito gli appuntamenti già calendarizzati:



• 2 maggio ore 18:00, presentazione del libro: L’ALGORITMO DELLA VITA di Vincenzo Paglia

• 9 maggio ore 17:00, Convegno Storico: LE NOZZE DI ORIENTE E OCCIDENTE, 800° delle nozze di Federico II con Isabella di Brienne, con la Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi

• 12 maggio ore 19:00, presentazione del libro: LA NEBBIA E IL FUOCO di Roberto Cotroneo

• 23 maggio ore 18:30, presentazione del libro: SARÒ CAMMINO di Claudio Barile

• 30 maggio ore 18:30, presentazione del libro: TARANTELLE, SANTI E GUARITORI di Sandra Taveri



Gli appuntamenti potrebbero subire delle modifiche. Altri incontri potrebbero aggiungersi al calendario e sono in fase di organizzazione. Seguiranno comunicazioni specifiche con i dettagli delle varie iniziative.



Camminate insieme a noi tra le Pagine Erranti.