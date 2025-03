A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – aperte le iscrizioni al corso di post-produzione

A.P.S. BRINDISI E LE ANTICHE STRADE: APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO BASE DI POST-PRODUZIONE DIGITALE E FOTORITOCCO

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, presieduta da Rosy Barretta, è lieta di comunicare l’attivazione del Corso base di post-produzione digitale e fotoritocco tenuto dall’esperta in fotografia e post-produzione digitale Genny Giammarruco.

Genny Giammarruco, docente del corso è Fotografa Free-Lance e Post-produzione digitale. Diplomata al corso di Fotografia presso l’Istituto Europeo di Design di Roma I.E.D. (DiplomaAccademico di Primo Livello (DAPL) – Livello EQF6 / ISCED6) Master in fotoritocco digitale presso la John Kaverdash School di Milano, ha lavorato per l’agenzia fotografica di moda IMAXTREE come assistente di post-produzione delle immagini e come assistente fotografa, editing e post-produzione per il backstage delle settimane della moda Fashion Week di New York, Milano, Londra e Parigi. Parallelamente, si occupa di progetti fotografici personali, come ad esempio il CITYCOLLAGECOLLECTION in collaborazione con Giulia Ruggiero Art-director e Interior Design.

Con tale opportunità formativa e la professionalità e le competenze della docente, il corsista imparerà a muoversi nell’interfaccia del programma Photoshop, ad utilizzare gli strumenti essenziali, creare e realizzare piccole tipologie di manipolazioni.

Le 10 lezioni si terranno, presso l’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere, in Via Giovanni Tarantini n°35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie) ogni martedì dalle ore 16.30 alle 17.45. Il corso ha un numero massimo di 10 iscritti e si attiverà al completamento della classe.

Il partecipante dovrà essere dotato di computer personale con installata una versione recente del software di Adobe Photoshop (Windows- Apple Mac)

– Il corso è rivolto ai soci dell’A.p.s Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti. Viene richiesto contributo di compartecipazione.

– Contributo corso 100,00 + iscrizione associazione 20,00= 120,00 eu (Comprensivo di tessera sociale che permette accesso alle attività). Al termine del corso si otterrà un attestato di frequenza partecipazione.

Di seguito i contatti di riferimento: Genny Giammarruco, docente del corso, al numero3403405183 e Antonio Melcore, Direttore Accademia degli Erranti e Segreteria A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, con messaggio Whatsapp al numero 3881130368 o mail a br.antichestrade@gmail.com

PER MODULI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE E CORSO: Inviare una mail a: br.antichestrade@gmail.como Recarsi in sede:il lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 16:00 alle 19:00