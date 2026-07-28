A Palazzo di Città una delegazione dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella

Nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio 2026, una delegazione dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, sezione Puglia, è stata in visita di cortesia presso il Municipio di Brindisi.

La delegazione, costituita dal maggiore CC Alessandro Genovese, dagli avv. Fabio Fullone e Marco Grattagliano e dai dott. Alessio Sardiello e Angelo Tedesco, si è intrattenuta a colloquio con il vicesindaco di Brindisi, avv. Fabio Di Bello.

Al centro del colloquio la funzione dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella, al servizio della collettività, mettendo a disposizione l’esperienza valoriale acquisita alla Nunziatella, attraverso la realizzazione di attività sulla legalità, rivolte in special modo ai giovani.

Prima del congedo, lo scambio di doni simbolici a sigillo dell’avvio di una collaborazione in favore delle nuove generazioni.