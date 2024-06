A San Benedetto “La Rassegna del Chiostro”

La Rassegna del Chiostro- Chiostro chiesa di San Benedetto in Brindisi- è giunta alla sua terza edizione. Quaranta le candidature di autori e autrici pervenute per le attivita’ culturali di presentazione di libri affiancate da esposizioni pittoriche inerenti le tematiche dei libri stessi.

Gli scopi de La Rassegna del Chiostro sono quelli di valorizzazione del luogo in cui operiamo e delle fatiche letterarie degli autori candidati, legando le arti della scrittura con l’arte pittorica e l’arte della danza.

Infatti, durante le presentazioni dei libri saranno esposte alcune opere pittoriche di artisti autoctoni e saranno intervallate da spaccati di danza classica e moderna. Alcuni storici inoltre, ci introdurranno al luogo in cui operiamo- Chiostro e chiesa di San Benedetto in Brindisi- fornendoci l’opportunità di contemplare consapevolmente l’ambiente in cui si terranno gli incontri.

I titoli dei libri, i nomi degli autori, le date e gli altri contenuti della edizione 2024 saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà del primo luglio alle ore 10.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto, in via Marconi, 2.