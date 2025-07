A San Donaci ad agosto “Antichi sapori Fest”

ANTICHI SAPORI FEST

6 agosto 2025 – San Donaci (BR)

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese: Antichi Sapori Fest, il Festival che

intreccia gusto, territorio e tradizione, trasformando il centro storico di San Donaci in un

palcoscenico a cielo aperto dedicato all’enogastronomia locale.

Un evento, mille storie da assaporare

Il cuore dell’evento è nel suo nome: Antichi Sapori, quelli che raccontano la terra, la memoria e la

cultura contadina, ma anche la creatività di chi oggi rinnova queste tradizioni. Il logo dell’edizione

2025 si ispira proprio a questo intreccio: un calice con una spiga simboleggia l’unione tra

agricoltura e viticoltura; colori e dettagli evocano le luminarie salentine e raccontano l’anima

autentica del territorio.

La Piazza del Vino e le Vie della Gastronomia

Cuore pulsante della manifestazione sarà la Piazza del Vino, un luogo in cui i profumi e i sapori del

territorio si incontrano: cantine, produttori, artigiani del gusto e realtà locali saranno protagonisti di

un percorso sensoriale unico, pensato per valorizzare ogni prodotto attraverso l’incontro diretto con

il pubblico, la narrazione, la degustazione e la convivialità. Le migliori cantine del territorio

accoglieranno i visitatori con degustazioni guidate dai sommelier AIS Lecce, pronti a raccontare

storie di vitigni e territori.

Ad affiancare il vino, un itinerario gastronomico che celebra i sapori di una volta – gli antichi sapori

– rivisitati con cura, competenza e passione. Protagonista, un menu diffuso lungo le vie del centro,

composto da ricette della tradizione reinterpretate con rispetto e creatività dallo chef Raffaele

Pezzuto, presidente dell’Associazione Cuochi Brindisini.

Il tutto promosso con il supporto e il patrocinio di:

● Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente

● Comune di San Donaci

● Pro Loco di San Donaci

Programma:

Ore 19:30 – Taglio del nastro

Apertura ufficiale dell’evento, attivazione delle casse per le degustazioni e apertura della Piazza

del Vino.

Ore 20:00 – Degustazioni vino & gastronomia locale

Le cantine accolgono i visitatori nei propri stand; attive anche le postazioni food a cura di ristoratori

e produttori locali.

Ore 21:30 – Ciccio Riccio in Tour – Pre Show

La musica di Ciccio Riccio apre la serata con intrattenimento, energia e ritmo in puro stile pugliese.

Ore 22:00 – Concerto live Après La Classe

La band simbolo della scena salentina arriva a San Donaci per un live coinvolgente tra suoni

mediterranei e contaminazioni rock.

A seguire – Ciccio Riccio After Show

Marco Lolli – Vice Sindaco di San Donaci

Cosa rappresenta per la comunità di San Donaci un evento come Antichi Sapori Fest?

“Antichi Sapori Fest è molto più di un evento: è un’espressione autentica dell’identità di San

Donaci. Nasce dal legame profondo con la terra, dalla vocazione all’accoglienza e dalla

capacità di fare rete. È un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico e

culturale, ma soprattutto per creare relazioni vere tra produttori, comunità locali e visitatori. Una

festa sentita, che racconta chi siamo e da dove veniamo.”

Valerio Pagano – Presidente della Pro Loco di San Donaci

Qual è il valore aggiunto che Antichi Sapori Fest porta alla promozione culturale e turistica del

territorio?

“Antichi Sapori Fest è il risultato di un lavoro condiviso, nato dalla collaborazione tra produttori,

artigiani, associazioni e istituzioni. L’obiettivo è far riscoprire San Donaci con uno sguardo nuovo,

valorizzandone il patrimonio umano e culturale. Abbiamo costruito un festival che parla davvero

della nostra gente, con una proposta gastronomica autentica, una selezione accurata di cantine

e un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni. Crediamo nella bellezza che nasce

dalla partecipazione e nella forza della condivisione.”

Raffaele Pezzuto – Associazione Cuochi Brindisini

Com’è stato pensare il menu diffuso delle Vie della Gastronomia?

“Abbiamo voluto dare voce ai sapori autentici, quelli che parlano della nostra terra. Ogni piatto

sarà un viaggio tra memoria e attualità, in dialogo con i vini del territorio. Siamo partiti da ricette di

famiglia, custodite nel tempo, e le abbiamo reinterpretate con rispetto, senza snaturare le materie

prime. È una cucina che emoziona, perché nasce da storie vere e arriva dritta al cuore.”

Giovanni Serio – Coordinatore Piazza del Vino

Cosa rende speciale la Piazza del Vino?

“Il vino, a San Donaci, non è solo un prodotto da degustare, ma un’esperienza culturale da vivere.

Grazie al lavoro delle cantine e alla guida esperta dei sommelier AIS Lecce, ogni calice diventa

racconto, incontro, condivisione. La Piazza del Vino è uno spazio dove la passione per il territorio si

traduce in dialogo: tra chi il vino lo produce, chi lo racconta e chi lo ama. Un’occasione preziosa

per scoprire e lasciarsi ispirare.”

In arrivo la Conferenza Stampa ufficiale

Nei prossimi giorni sarà annunciata la data della conferenza stampa, in cui saranno svelati ulteriori

dettagli e curiosità. Tutte le informazioni saranno disponibili sui canali ufficiali del festival.