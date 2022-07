A SAN DONACI TORNA LA “SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI” – VENERDÌ LA CONFERENZA STAMPA

“Sagra degli Antichi Sapori”, torna a San Donaci l’appuntamento con la tradizione, frutto della collaborazione fra Amministrazione Comunale, Camera di Commercio e D.U. C “Terre del Negroamaro”.

Il territorio chiama, la Camera di Commercio di Brindisi risponde “presente”. Lo fa alla luce di una mission più volte dichiarata: mettere in campo tutte le azioni e gli strumenti utili per stimolare e agevolare lo sviluppo delle imprese e dell’economia locale nonché per contribuire alla promozione di una nuova immagine dell’area provinciale che, soprattutto dopo la pandemia da Covid 19, deve essere fresca, frizzante ed operativa in tutti i settori di interesse economico. Sono questi, in estrema sintesi, i presupposti sui quali si basa il protocollo sottoscritto dalla Camera di Commercio di Brindisi e dal Comune di San Donaci, per l’edizione 2022 de “La Sagra degli Antichi Sapori”. Vale la pena sottolineare, ai fini delle attività di coordinamento della manifestazione, il ruolo cruciale del D.U.C. “Terre del Negroamaro” del quale fanno parte i comuni di San Donaci e Cellino San Marco, Confesercenti e Confcommercio. Il contenuto dell’intesa fra Camera di Commercio ed Amministrazione Comunale di San Donaci nonché le iniziative organizzate per la manifestazione che si terrà 6 agosto, saranno illustrati alla stampa venerdì 22 luglio, presso la Camera di Commercio, alle ore 10.30. Parteciperanno il Commissario Straordinario, Antonio D’Amore, il sindaco di San Donaci, Angelo Marasco, il sindaco di Cellino nonché presidente del D.U.C. “Terre del Negroamaro”, Marco Marra. Sono stati invitati a partecipare l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, l’Assessore Regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, il presidente della Provincia, Antonio Matarrelli, i presidenti provinciali di Confesercenti e Confcommercio, rispettivamente Michele Piccirillo e Anna Rita Montanaro.