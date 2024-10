A San Michele Salentino arriva la fibra ottica. Partiti i lavori

• Il Comune della provincia di Brindisi interessato dal ‘Piano Italia a 1 Giga’: saranno

collegate alla tecnologia Fiber-To-The-Home oltre 2.600 unità immobiliari

• Connettività presto disponibile per famiglie, professionisti e imprese per accedere ai

servizi digitali all’avanguardia

San Michele Salentino (Brindisi), 17 ottobre 2024 – Al via a San Michele Salentino il

“Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti

Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune

in provincia di Brindisi prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra

ottica fino a casa) di 2.485 civici distribuiti sul territorio e corrispondenti a 2.647 unità

immobiliari.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10

Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta

gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche

amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la

competitività delle piccole e medie imprese.

OPEN FIBER E LA SOSTENIBILITÀ

L’intervento su San Michele Salentino prevede il riuso di infrastrutture già esistenti, limitando

al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open

Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso

impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale

importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno

energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRA LARGA

«L’arrivo della fibra ottica ultraveloce segna un passo decisivo per lo sviluppo della nostra

comunità, permettendo a cittadini, imprese e istituzioni di competere con le grandi città – spiega

il sindaco Giovanni Allegrini -. La connessione veloce garantirà l’accesso a servizi digitali

essenziali, favorendo la crescita economica e la fruibilità di aree in questo momento poco

connesse. Grazie al coordinamento dell’amministrazione migliaia di unità immobiliari potranno

beneficiare di questa infrastruttura, promuovendo nuove opportunità produttive e migliorando

le attività esistenti».

«Prosegue l’impegno di Open Fiber per digitalizzare la Puglia e dotare le comunità locali di

una rete in fibra ottica ad alta velocità che garantirà connessione stabile e performante per lo

svolgimento di molteplici attività da remoto e l’erogazione dei servizi online – dice Adriano

Rutigliano, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola

-. Si tratta di un investimento strategico per il territorio che, grazie alla proficua sinergia con

l’Amministrazione comunale, porterà la tecnologia FTTH in oltre duemila unità immobiliari

rendendo San Michele Salentino digitalmente avanzata».

IL PIANO ITALIA A 1 GIGA

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la

Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale

della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia.

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in

9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia,

Toscana e Veneto.