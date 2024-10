A San Michele successo per la quinta edizxione dell’Oktoberfesct

La Puglia ama la birra. Questo è emerso dalla quinta edizione dell’Oktoberfesct che ha animato il secondo e il terzo fine settimana di ottobre. Un’intuizione che si è rivelata vincente in pochi anni, quindi, quella della Pro Loco di San Michele Salentino che, di concerto con il Consiglio della Regione Puglia e in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza l’evento. Birre provenienti da Svolvenia, Inghilterra, Belgio, Germania, Spagna sono state degustate da un fiume dai visitatori provenienti da ogni parte della regione. E poi le birre italiane e, in particolare, quelle prodotte in provincia di Brindisi. E poi lo street food, dalla pizza alle bombetta passando per gli immancabili panzerotti. Le presenze hanno superato di gran lunga quelle della passata edizione. Una vera e propria festa, quella che ha animato la zona Pip di San Michele Salentino. Importante anche la proposta musicale: dalla pizzica alla musica anni ’80 e ’90. Non sono mancati il rock e la musica country. Calato il sipario sull’edizione 2024, si pensa già a quella successiva. “Speravamo che anche quest’anno fosse un successo, ma alla vigilia non avremmo mai immaginato che fosse di questa portata. Vuol dire che siamo stati lungimiranti, abbiamo puntato su un prodotto che piace molto e, attorno ad questo, abbiamo costruito un evento qualitativamente valido che è piaciuto a grandi e piccini, alle famiglie e a tanti giovani del territorio. Credo sia proprio questa la carta vincente dell’Oktoberfesct. Alla luce di questo successo, lavoreremo sin da subito per il prossimo anno. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questo progetto sostenendolo fattivamente” ha dichiarato Cosimo Bellanova, presidente della Pro Loco.