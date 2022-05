A SAN MICHELE TORNA LA FIERA DELL’AUTO

Torna la “Fiera dell’Auto” di San Michele Salentino. A Borgo Ajeni, oltre 1000 mezzi in esposizione, tra auto e veicoli commerciali. Oggi la presentazione ufficiale, venerdì il taglio del nastro.

Tu porta i sogni, all’automobile pensiamo noi. Dopo due anni di stop, causa Civid-19, a San Michele Salentino torna la “Fiera dell’Auto”. Le novità dell’edizione 2022, che si terrà dal 27 maggio al 6 giugno prossimi in contrada Ajeni, zona Pip, sono state illustrate questa mattina nella pinacoteca “Cavallo” alla presenza degli organizzatori, titolari e gestori di autosaloni che fanno parte della rete d’impresa GESTAUTO GROUP.

Oltre 1000 i mezzi in esposizione, tra auto e veicoli commerciali, in un’area che si estende per circa 11 mila metri quadrati. La portata dell’iniziativa, il numero degli imprenditori partecipanti, testimoniano ancora una volta quanto San Michele Salentino sia leader in Puglia, ma non solo, nella vendita di auto e mezzi per tutte le esigenze e per tutte le tasche, usato sicuro compreso.

Anche per la VI edizione, al pari delle precedenti, sarà allestita un’area food. Sono previsti, inoltre, momenti di intrattenimento per le famiglie che decidano di fare un giro in fiera. In programma la presenza di ospiti d’eccezione e dj set a cura di Ciccio Riccio.

Il taglio del nastro si terrà venerdì 27 maggio alle ore 11, parteciperà l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Sabato 28 e domenica 29 maggio, dj set a cura di Ciccio Riccio.

Il 28 maggio inoltre si esibirà la cover band di Ligabue “Libera nos a malo”, start ore 20.30.

Tante risate in programma il 2 giugno con Mandrake e Beccalossi.

Ancora, il 4 giugno, si esibiranno gli artisti di strada “Fanizza e Cofano”, mentre il giorno seguente, il 5 giugno, toccherà alla musica popolare del gruppo “Beddu ci balla” che proporrà uno spettacolo di pizzica.

La Fiera dell’Auto sarà visitabile ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 21.00.