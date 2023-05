A SAN MICHELE UNA CICLOPASSEGGIATA SOLIDALE PER RICORDARE ANTONELLA LIGORIO

Unire la bellezza della natura in primavera all’utilità di un gesto nobile. Con questo spirito l’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino, assessorato allo spettacolo, in collaborazione con Frama arreda, organizza per domenica 7 maggio pv la prima edizione della ciclopasseggiata solidale in memoria di Antonella Ligorio.

“Grazie alla sinergia ed alla collaborazione di più attori – spiega Angela Martucci, assessora allo spettacolo – siamo riusciti a far partire con grande entusiasmo la macchina della solidarietà. Conosco bene il gran cuore dei sammichelani e sono certa che tutti insieme raggiungeremo l’obiettivo che ci siamo prefissati a favore dell’AIL. Un ringraziamento particolare va a Francesco Apruzzi, proprietario della Frama Arreda, per la vicinanza all’evento e la sensibilità dimostrata”.

All’evento è legata, infatti, una raccolta fondi per la sezione di Brindisi dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma): con i proventi della manifestazione, verranno acquistati strumentazione e dispositivi informatici per il reparto di Ematologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. “Antonella sempre gentile e discreta – dice il sindaco Giovanni Allegrini – era una donna combattente dal rispettoso silenzio ed amichevole sguardo, mamma e lavoratrice instancabile, dedita alla famiglia con una mano sempre tesa agli amici. Combattendo sempre, senza arrendersi mai, Antonella è stata un grande esempio per tanti, dimostrando in modo straordinario quanto sia preziosa la vita e donando amore a tutti coloro che le stavano intorno”.

Il raduno è fissato alle ore 9,00 in piazza in piazza Marconi e l’arrivo alle 12,30 in villa comunale con l’inizio della giornata solidale. Alle 12,30 grazie all’associazione Donne per le donne verranno serviti i piatti tradizionali (orecchiette, braciole, polpette) il cui ricavato verrà donato a sostegno della raccolta-fondi. Dal pomeriggio inizieranno le varie attività: le letture animate per i più piccoli a cura di “pensiero bambino” dal titolo #giocareconunlibro, “Fioriscono versi” a cura dell’Associazione Attacco Poetico, animazione ed artisti di strada. Alle 17,00 si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi della ciclopasseggiata. E’ possibile prenotare il tavolo e chiedere informazioni al numero 349.3727399 (Katia).

Partner dell’iniziativa l’AIL Brindisi, l’Associazione Donne per le donne, Ciccio Riccio, Dodèka, l’Associazione Festival San Michele Salentino, Portale magico, Lab creation, Consulta associazioni e Attacco Poetico.