Giovedì 11 agosto, presso il Centro polifunzionale di San Pancrazio Salentino, in via per Torre Lapillo, e’ in programma uno spettacolo di musica e danza, con inizio alle ore 20.30, con le esibizioni delle scuole di ballo Centro Danza Excelsior, Alma Tanz centro di formazione artistica, Dance School Enjoy. Alle 23.00 chiuderà la serata il concerto de I musicanti del Salento. L’evento e’ organizzato col. Sostegno di Regione Puglia, Comune di San Pancrazio, Pro loco e La Salentina fusion.