A San Pancrazio Salentino dal 28 luglio all’1 agosto la quarta edizione di “Summer Games”

Dopo le giornate roventi che sta donando questo clima, le serate a San Pancrazio Salentino dal 28 luglio al 1 agosto saranno più piacevoli da trascorrere. Questo merito va dato agli ormai ai tanto attesi “Summer Games”, che con la quarta edizione diventano una vera e propria tradizione dell’Estate Sampacraziese.

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino, l’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva “Copa90”, guidata da Giovanni Maci, Alessandro Taurino e uno staff giovane e numerosissimo. Dal 28 luglio al 1 agosto, i giardini del plesso Scolastico “Don Milani e Piazza Unità d’Italia saranno travolti dallo sport, musica, intrattenimento e gastronomia.

Questo evento “multi sport” mette a disposizione degli atleti: Water Volley, Water Soccer, Bocce, Dodgball, Basket e CalcioTennis, oltre alla presenza delle Scuole di Danza di San Pancrazio Sal. dove si esibiranno ogni giorno con degli spettacoli hip hop.

L’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino, nella persona del Consigliere Comunale delegato allo Sport Giuseppe Legari , è vicina a questo tipo di iniziative, promuovendole e rimanendo sempre in prima linea, per dare il giusto lustro ad un settore che è molto importante per la comunità.