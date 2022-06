A SAN PANCRAZIO UN CONCEGNO SUL CANCRO

Venerdì 16 giugno si è svolto presso il Centro Polifunzionale di San

Pancrazio Salentino, il Convegno :”Difenditi, il cancro si può

prevenire”, organizzato dall’Associazione ” Insieme contro il cancro “,

in collaborazione con il CSV Brindisi-Lecce,



il Comune di San Pancrazio e il Consorzio ATS BR/4.



Dopo l’introduzione del Moderatore Rino Spedicato e delle rappresentanti

dell’Associazione Anna Mazzotta e Pinuccia Scazzi, i saluti

Istituzionali del Sindaco di San Pancrazio Edmondo Moscatelli,



del Dott. Antonio Calabrese, Presidente del Consorzio ATS Br4, il

Convegno è entrato nel vivo della discussione su prevenzione e cura del

tumore al seno. Importanti gli interventi del Dott. Alessandro Galiano,

del Dott. Cosimo Brunetti,



della Dott.ssa Cecilia Rizzato.



Nel corso del Convegno è stata presentata e distribuita la brochure

informativa sulla prevenzione del tumore del seno con tutte le

informazioni sul percorso da seguire per prevenire il cancro al seno

attraverso buone pratiche di diagnosi precoce.



Nel suo intervento, Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione

Di Giulio, ha ricordato che “la salute è un diritto, e i diritti vanno

pretesi e rivendicati e non mendicati come favori”, come ripeteva il

Dott. Di Giulio, perciò sensibilizzare, informare, formare



è determinante per realizzare pienamente l’Art. 32 della Costituzione

Italiana. La brochure informativa, presentata oggi, ha questo obiettivo.

E’ stata realizzata con il Patrocinio della ASL di Brindisi con il

contributo medico scientifico dell’UOSD



di Senologia territoriale di Brindisi e il supporto della stessa

Fondazione Di Giulio, dell’Associazione Pandora -Idea, di alcune Aziende

Farmaceutiche e delle studentesse del Liceo Palumbo di Brindisi

dell’a.s. 2018-2019 che hanno destinato



il Premio vinto al Concorso Brindisi Capitale alla realizzazione della

Brochure.



La informazione delle giovani generazioni e la loro formazione è un

obiettivo che la Fondazione Di Giulio persegue da sempre con incontri

continui e costanti nelle scuole di tutto il territorio, interrotti solo

durante la pandemia.



Il Convegno si è concluso con la testimonianza di Gloria Spedicato e con

un dibattito vivace a dimostrazione dell’interesse di tutti, donne e

uomini, verso le problematiche che riguardano la salute.



C.S. Fondazione Tonino Di Giulio