A SAN PANCRAZIO UNA SERATA CON DEL PIERO

Una serata indimenticabile con Alessandro Del Piero: il campione protagonista dell’evento speciale

Siamo entusiasti di annunciare un’esperienza che si prefigura indimenticabile per tutti gli appassionati di calcio e, in generale, per chi crede nei valori dello sport: una serata-evento in cui Alessandro Del Piero, leggenda del calcio italiano e uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, sarà il protagonista assoluto.

L’appuntamento, promosso dal Club Juventus “Leggenda Bianconera” per mano degli organizzatori Francesco De Benedittis e Remo De Santis, è fissato per il prossimo 3 settembre alle 21 presso la prestigiosa location del Forum Eventi a San Pancrazio Salentino, dove un pubblico selezionato avrà l’opportunità di incontrare, ascoltare e interagire con una delle icone più amate e rispettate dello sport mondiale.

L’iniziativa sarà una combinazione perfetta di celebrazione del talento e di ispirazione, con un’intervista esclusiva a Del Piero, durante la quale condividerà aneddoti, sfide e momenti memorabili della sua straordinaria e lunga carriera. I partecipanti potranno ascoltare in prima persona le esperienze che hanno plasmato il cammino del nostro Pinturicchio, dai primi calci fino agli anni d’oro in Nazionale e con la maglia della Juventus. Un’opportunità straordinaria nel suo genere per conoscere da vicino un autentico eroe dello sport e lasciarsi suggestionare da una personalità che non ha eguali.

I biglietti di ingresso sono disponibili fin da ora ai soci del Club “Leggenda Bianconera” e potranno essere acquistati attraverso il circuito interno. Proprio in ragione della eccezionalità dell’evento, attendiamo un numero importante di richieste: consigliamo quindi di organizzarsi in largo anticipo.