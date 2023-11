A SAN PIETRO V.CO LA POLIZIA LOCALE HA ARRESTATO UN PREGIUDICATO DI CELLINO

Nella mattinata odierna gli Agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico hanno arrestato in flagranza di reato di furto aggravato un giovane pregiudicato di cellino san marco perché si era impossessato pochissimi minuti prima del portafoglio di una donna nei pressi di Piazza Falcone. Gli Agenti della Polizia Locale, si mettevano immediatamente alla ricerca del reo e lo individuavano solo dieci minuti dopo nella vicina via brindisi, dove aveva speso in un negozio quanto sottratto alla persona offesa. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno il soggetto veniva condotto al domicilio fino alla celebrazione del processo per direttissima che si è celebrato in data 22 novembre 2023. Nel corso del rito abbreviato veniva convalidato l’arresto e disposta la misura degli arresti domiciliari.

Sempre nella giornata del 21 novembre 2023, venivano deferiti in stato di libertà dagli Agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico altri due soggetti, che si erano resi responsabili del reato di furto in danno dell’ eurospin di via lecce ed individuati dagli Agenti all’estero del supermercato.