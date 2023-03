A SAN PIETRO V.CO NASCE IL NUOVO PD A TRAZIONE SHLEIN

In provincia di Brindisi si cominciano a registrare importanti segnali di rinascita all’interno del Partito Democratico a trazione Shlein. A San Pietro Vernotico è stata inaugurata la nuova sezione in via Brindisi che coincide con la rifondazione del partito. Il tutto, grazie anche al rientro nel PD di tutti i simpatizzanti dell’ex consigliere regionale Pino Romano, ieri assente per un lutto di famiglia. Era presente, invece, il parlamentare Claudio Stefanazzi, oltre a tanti cittadini, incuriositi da questo nuovo corso del PD. Dopo l’introduzione del nuovo segretario Stefano Notarnicola è stata la volta proprio dell’on. Stefanazzi il quale si è soffermato su un argomento di grande interesse per il paese come quello della piattaforma Eurospin per la quale sarebbero a rischio un centinaio di lavoratori e su cui Stefanazzi ha assicurato il massimo impegno per cercare una soluzione che garantisca il lavoro a chi attualmente è impegnato in quella struttura.

Sul piano politico/amministrativo, invece, Stefanazzi ha dato la sua disponibilità a fare da mediatore per provare a dirimere le tante difficoltà di un accordo tra le diverse forze politiche che si oppongono all’attuale amministrazione. Tuttavia lo stesso Stefanazzi ha sottolineato che il baricentro di questa iniziativa deve essere il PD.

La speranza degli intervenuti è che questa volta veti e pregiudizi lascino il campo alla ragione.