A San Pietro Vernotico Frammenti di Luce con uno spettacolo dedicato a Don Pino Puglisi

Un evento tra fede e cultura per riflettere sull’amore che trasforma il mondo

Il prossimo 25 gennaio 2025, la Chiesa San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico ospiterà un momento unico di riflessione e bellezza: il Concerto Meditazione “Forte come la morte è l’amore”, dedicato alla figura di Don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso nel 1993 per il suo impegno in favore dei giovani e per la sua lotta contro ogni forma di oppressione e ingiustizia.

Lo spettacolo, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Bosco, vedrà la partecipazione degli artisti della Fondazione Frammenti di Luce, realtà di spicco dell’Arcidiocesi di Bari, conosciuta per il suo impegno nel coniugare arte, spiritualità e tematiche sociali. Con anni di esperienza, la Fondazione ha portato in scena opere in grado di emozionare e coinvolgere, avvicinando il pubblico alla riflessione sui grandi temi dell’esistenza attraverso la musica, la danza e il teatro.

Attraverso un cast composto da coro, orchestra, ballerini e cantori, accompagnati dai testi di Alessandro D’Avenia, l’evento racconterà la straordinaria missione di Don Puglisi. Un sacerdote che ha saputo trasformare l’amore evangelico in un’azione concreta, dando speranza ai giovani e offrendo loro un’alternativa alle vie di devianza.

La serata sarà un’occasione per riflettere sulla forza dell’amore, capace di vincere la paura e cambiare la realtà. La figura di Don Puglisi, beatificato nel 2013, è un esempio universale di come la fede possa essere vissuta con autenticità e dedizione, portando frutti di giustizia e speranza.

«Questo spettacolo non è solo un ricordo, ma un messaggio di fiducia nel cambiamento. È un invito a lasciarci ispirare dall’esempio di chi ha saputo vivere per gli altri, senza riserve», sottolinea il parroco Don Alessandro Mele.

L’ingresso è gratuito, grazie al generoso contributo di alcuni sponsor e al patrocinio dell’amministrazione comunale, che hanno reso possibile questa serata di riflessione e cultura. Un appuntamento imperdibile, che unisce fede e cultura in una serata dal forte impatto spirituale ed emotivo.