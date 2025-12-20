A San Pietro Vernotico la notte di Natale il film di Checco Zalone!

A San Pietro Vernotico si è deciso di puntare in alto in occasione delle festività natalizie. E per farlo si è scelto il cinema. Si comincia la notte di Natale (alle 00.15) con il film di Checco Zalone “Buen Camino”. La proiezione avrà luogo nel Cinema Massimo e nel CineTeatro Don Bosco.

A partire dal 25 dicembre, invece, nel Cine Teatro Don Bosco il film sarà proiettato alle ore 17, alle ore ore 19 ed alle ore 21. Nel Cinema Massimo, invece, la pellicola sarà proposta alle ore 16, alle ore 18, alle ore 20 ed alle 21.45.

Per prenotare si può telefonare al 3387470103.

Per una piccola realtà come San Pietro è davvero una grande opportunità.