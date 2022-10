A SAN VITO DEI NORMANNI “HOGWARTS E LA NOTTE DI HALLOWEEN”

“Hogwarts e la notte di Halloween”

Giovani maghi e giovani streghe è arrivato il momento di scegliere la scuola di magia più famosa del vostro mondo. Il 30 ed il 31 ottobre le porte di Hogwarts si apriranno per festeggiare la notte di Halloween insieme. Conoscerete i vostri nuovi compagni ed i professori che testeranno il vostro livello iniziale di magia.

L’evento si svolgerà presso la Masseria Poggioreale a San Vito dei Normanni (Br) ed avrà una durata di circa 45 minuti. Potrete scegliere la vostra fascia oraria preferita dalle 10 alle 13 o dalle 16 alle 21.

Riserva ora il tuo posto acquistando il tuo biglietto per l’Hogwarts express recandoti nella nostra sede in Via Palestro 15, Brindisi, o attraverso un bonifico e successivo ritiro in loco dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale educativa ricreativa “Que LocuRa”, che opera nel territorio brindisino da oltre 8 anni..



Lo scopo di quest’associazione è far credere nei sogni grandi e piccini, ma soprattutto è far sorridere la gente.

Per info e prenotazioni: WhatsApp 340 9034366