In nottata, poco prima delle due, i vigilid el fuoco del comando di Brindisi sono dovuti intervenire a San Vito dei Normanni, in via Antonio Francavilla, per un incendio che ha completamente distrutto due autovetture (una citroen C3 ed un Fiat Fiorino). Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un incendio doloso, ma sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.