A San Vito il 6 aprile si scende in piazza contro Formica Ambiente. Iniziativa della Cgil

Indizione Manifestazione Pubblica a San Vito dei Normanni il 6 Aprile 2024 in Piazza Carducci per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni coinvolte ad opporti alla decisione unilaterale di ampliare la discarica “Formica Ambiente”.

La discarica Formica Ambiente, situata ai confini di Brindisi, Carovigno e San Vito dei Normanni, è stata al centro di numerose discussioni e preoccupazioni da parte della cittadinanza e delle autorità locali.

L’annuncio, quindi, di una proposta di ampliamento per consentire lo smaltimento di ulteriori 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi ha suscitato il disappunto della comunità, sollevando questioni ambientali, sanitarie e procedurali fondamentali.

La CGIL di Brindisi esprime la propria ferma opposizione a tale progetto, sottolineando l’assenza di un adeguato confronto con la popolazione locale e la mancanza di considerazione per gli impatti ambientali già critici.

La discarica, che in passato ha generato significativi problemi, rappresenta una ulteriore minaccia con l’ipotesi del suo ampliamento per ragioni di carattere ambientale.

Il nostro territorio non può essere ridotto a una mera discarica del Mezzogiorno, sacrificando l’ambiente e la salute dei cittadini su altari di discutibili interessi economici.

Per tali ragioni la Camera del Lavoro CGIL Brindisi organizza per il prossimo 6 aprile 2024 una manifestazione pubblica, In Piazza Carducci (Municipio), a San Vito dei Normanni, con inizio alle ore 18,00 per dire con decisione NO all’ampliamento della discarica Formica.

A tale iniziativa si chiede la partecipazione e l’adesione di tutti i livelli politico/Istituzionali coinvolti, delle Associazioni e dei Cittadini che non vogliono accettare passivamente questa ennesima scelta calata dall’alto a danno di un territorio quale la provincia di brindisi, già da tempo martoriato peer questioni di carattere ambientale.