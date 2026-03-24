A San Vito la Pro Loco ricorda il M° Antonio Pecoraro

Alla vigilia della Settimana Santa e a 150 anni dalla sua nascita

SAN VITO DEI NORMANNI (BR), 24 MARZO 2026 – Il 3 marzo 1876, 150 anni fa, nasceva a San Vito dei Normanni Antonio Pecoraro, talentuoso compositore di musica sacra, il cui nome è rimasto legato soprattutto alle musiche composte per i riti locali della Settimana Santa. Nell’anno del 150enario (e del 60esimo della morte, avvenuta il 3 luglio 1966), la Pro Loco “Porta del Salento” – che sta lavorando proprio per valorizzare l’unicità dei riti pasquali sanvitesi e nei prossimi giorni lancerà in città e nei comuni limitrofi la campagna promozionale “UNICA – La Settimana Santa a San Vito dei Normanni” – propone una serata in ricordo del concittadino in cui riascoltare le musiche sacre composte nel corso di una prolifica attività.

L’appuntamento è per giovedì 26 marzo, alle ore 19, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, “Tempio antico della Città”. Il programma del concerto “Tra dolore e speranza” – realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria della Vittoria alla vigilia del cosiddetto “Venerdì dell’Addolorata” (ovvero l’ultimo venerdì di Quaresima, che precede la Domenica delle Palme) – si snoderà attraverso brani commoventi come “Il Tuo profondo strazio”, tratto dalla “Via Matris” del 1934, o il “Lamento del Cuore di Gesù” (dalla visita i “Sepolcri” del 1904) e componimenti che ancora oggi costituiscono una vera e propria colonna sonora della Pasqua sanvitese, come “La Desolata”, eseguita il Venerdì Santo.

L’eredità artistica di Pecoraro non si limita alla produzione sacra e costituisce un vero e proprio archivio storico della memoria collettiva sanvitese, capace – specialmente nei riti della Settimana Santa – di descrivere lo strazio e la speranza e la partecipazione accorata di un popolo ai misteri della Passione di Cristo.

A interpretare i brani saranno il M° Vitalba Parisi (pronipote del M° Pecoraro) all’organo e il M° Miriam Musa al canto. Le esecuzioni saranno accompagnate dal commento sacro di don Giuseppe Grassi, rettore della Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Si allega una foto del M° Antonio Pecoraro, una della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e la locandina dell’evento.