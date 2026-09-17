A San Vito Open Day Laboratorio Urbano ed Fadda

Domenica 20 Settembre dalle 09.30

Porte aperte al Laboratorio Urbano Exfadda, a San Vito dei Normanni, domenica 20 settembre a partire dalle 9.30. Un’occasione per conoscere attività, spazi e nuove opportunità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire la struttura alla cittadinanza e offrire a giovani, famiglie e a tutti coloro che sono interessati, la possibilità di conoscere da vicino i laboratori, i progetti e i percorsi proposti.

Durante la mattinata sarà possibile visitare le aree interne, incontare lo staff e i responsabili delle attività, ricevere informazioni sui corsi e partecipare direttamente a laboratori e lezioni aperte gratuite.

Di seguito programmi ed orari:

09.30 Lezone aperta di Yoga

10.30 Lezione aperta e dimostrazione Tiro con l’arco

10.00/12.00 World Music Academy , segreteria aperta per info e iscrizioni ai corsi di musica e danza

, segreteria aperta per info e iscrizioni ai corsi di musica e danza 10.30 Rifacimenti ETS , presentazione del laboratorio, degli strumenti e delle tecniche di lavorazione, con dimostrazione e possibilità di sperimentazione

, presentazione del laboratorio, degli strumenti e delle tecniche di lavorazione, con dimostrazione e possibilità di sperimentazione 10.30/12.30 Circolare ASD , presentazione del laboratorio di circo e lezione di prova

, presentazione del laboratorio di circo e lezione di prova 10.30/12.00 Slow Food Alto Salento, degustazione oli pugliesi, presentazione programmi e possibilità di diventare socio dell’associazione

Per chi volesse trattenersi a pranzo, XFood Ristorante Sociale sarà regolarmente aperto con il menu alla carta.

L’appuntamento vuole essere un’occasione per favorire la partecipazione e creare nuove relazioni, attraverso una giornata all’insegna della conoscenza, della condivisione e della scoperta degli spazi del Laboratorio Urbano Exfadda.

Ricordiamo che la partecipazione è aperta a tutti e gratuita, vi aspettiamo.