A San Pancrazio Salentino si è costituita una nuova associazione di volontariato:”Famiglie in blu”

A San Pancrazio Salentino (BR), si è costituita una nuova associazione di volontariato sulla consapevolezza dell’autismo, che ha lo scopo di aiutare e donare speranza a tutte le famiglie aventi bisogno.

Questa associazione si chiama ” Famiglie in blu” e l’idea nasce a seguito dell’inaugurazione avvenuta l’ 8 Aprile 2024,di una panchina blu, in Piazza Unità d’Italia,per ricordare il 2 Aprile ( giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo). Quest’iniziativa è stata fortemente voluta dal neo eletto presidente dell’associazione Vito Schito, con l’aiuto dell’amministrazione comunale.

In questi giorni si sono tenute due importanti giornate organizzate dall’associazione ” Famiglie in blu”.

Il 28/05 al centro polifunzionale di San Pancrazio Salentino, si è tenuta una conferenza sul tema dell’autismo che ha visto coinvolti diversi esperti del settore, oltre a scuole ,genitori , componenti importanti dell’amministrazione comunale e il sindaco Edmondo Moscatelli.

Il 31/05 si è tenuta la prima raccolta fondi per l’associazione tramite una partita di burraco, con la partecipazione di più di 30 sponsor e quasi 80 partecipanti.

QUAL’É LA NOSTRA MISSIONE?

Vorremmo fornire più informazioni possibili riguardo il disturbo dello spettro autistico, intanto iniziamo con il dire che non è una malattia, ma è un disturbo a livello comportamentale. Il nostro compito è quello di far conoscere cos’è l’autismo e tutte le sue sfumature, perché la parola stessa SPETTRO si riferisce alle sfumature dell’arcobaleno. Noi riusciamo a percepire solo 7 colori ,ma in realtà ci sono più di 2000 sfumature di colori, questo per dire che le forme dell’autismo sono tante. Non fermatevi alle apparenze, solo a quel punto riuscirete a vedere cosa si nasconde sotto il velo dell’autismo.

La nostra missione è proprio questa, diffondere più informazione possibile e aiutare tutte le famiglie che hanno bisogno.

UN PICCOLO GESTO D’AMORE GENERA UN FLUSSO SENZA FINE.