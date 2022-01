A SANT’ANGELO DAL 15 AL 17 GENNAIO “LA SERA DELLA FOCARA”

15-16-17 gennaio “la sera della focara” in onore di Sant’Antonio abate. Si tratta di una iniziativa organizzata da Angelo Fontò, in collaborazione con la parrocchia Spirito Santo del quartiere Sant’Angelo di Brindisi. Tutti i giorni, alla fine delle celebrazioni, il ritrovo nella Parrocchia Spirito Santo sita in Via Sant’Angelo dove attrazzioni e bancarelle attenderanno con piacere l’ intera popolazione . PROGRAMMA -SABATO 15 ; ore 18:00 santa messa ,ore 19:00 inaugurazione dell’ evento – DOMENICA 16 ; ore 18:00 adorazione eucaristica, ore 19:00 benedizione ed accensione della focara , ore 20:00 Spettacolo pirotecnico – LUNEDI 17 – ore 17:30 Santa messa , ore 18:30 benedizione degli animali.(tutti i giorni dalle ore 17:00 a seguire saranno aperte bancarelle e giostrine per bambini).