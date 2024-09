A settembre torna Musica sull’Appia alla sua IV edizione

Il festival nato a Brindisi si espande verso Taranto passando per Mesagne

Giunge alla quarta edizione il Festival di Musica da Camera “Musica sull’Appia” promosso da

Parsifal APS con la direzione artistica di Andrea Crastolla, rassegna che porta la cultura musicale

lungo la via romana sulla quale è transitata la storia e la cultura durante i secoli. Il festival, nato per

incentivare nel pubblico il riappropriarsi delle proprie radici storiche, condividendo insieme

momenti musicali di nicchia, in questa edizione si concentra sulla musica strumentale realizzando

un programma crossover che vuole omaggiare la recente designazione della Via Appia del titolo di

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Dal 14 al 16 settembre i concerti si snoderanno in tre siti di alto spessore culturale: il Palazzo della

Provincia di Brindisi, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Castello Normanno-Svevo di

Mesagne.

Il Festival si apre il 14 settembre alle 20 presso il Salone della Provincia di Brindisi con un concerto

dedicato al repertorio ispirato al Sud del mondo (Sur); Davide Vendramin (bandoneon) e Orietta

Cipriani (pianoforte), da Rossini a Nicola Campogrande, affronteranno un programma ricco di

passione e sensualità, che esplora e varca “nuovi confini sonori”. Si prosegue poi domenica 15

settembre alle ore 17 presso l’Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Taranto con un

concerto avvincente per due viole sole (Viola’s Bridge)- Gianluca Saggini e Jana Jankovic, da Bach a

Bridge, costruiranno un ponte sonoro che attraversa il tempo viaggiando sulle corde e i ponticelli

delle loro viole. Al termine del concerto il pubblico sarà accompagnato dallo staff archeologico del

MarTa all’interno delle sale romane per una breve visita guidata. Si chiude il 16 settembre alle ore

20 presso l’Atrio del Castello Normanno-Svevo di Mesagne con un concerto per violoncello e

pianoforte: Giulia Sanguinetti e Federico Pische, rispettivamente romana e brindisino. Due talenti

emergenti del panorama musicale italiano rappresentativi del volto attuale della Via Appia in grado

di comunicare il suo passato alla contemporaneità. Il concerto (Passo a due romantici),

un’immersione nel romanticismo senza tempo di Beethoven e Schuman, sarà preceduto, alle ore 18

nell’Auditorium del Castello, da un intervento curato dagli archeologi del Museo Archeologico

Ribezzo di Brindisi su “Via Appia Regina Viarum”, nella documentazione archeologica del Ribezzo.

L’evento è parte del programma di spettacolo di Mesagne Estate 2024.

I concerti saranno introdotti da letture a cura della Società Dante Alighieri di Brindisi; si accede a

titolo gratuito avvalendosi del servizio preferenziale di prenotazione sul circuito Eventbrite. Musica

sull’Appia è patrocinato dalle province di Brindisi e Taranto e dai Comuni di Taranto e Mesagne e si

avvale della partnership del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, del Museo Archeologico

Ribezzo di Brindisi, dell’associazione Brindisi e le antiche strade in concomitanza con le giornate

dell’Appia Day da essa curate, delle Proloco di Mesagne e Brindisi, della Società Dante Alighieri di

Brindisi. Il Festival, fin dalla prima edizione, gode del sostegno di Enel quale suo main sponsor, oltre

che dei sostegni delle istituzioni che lo patrocinano nonché dei privati che hanno a cuore la

diffusione della cultura sul territorio.

Tutte le info riguardanti il programma, le locations, e gli artisti sono sul sito www.musicasullappia.it.