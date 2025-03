A Solazzo il premio giornalistico “Tommaso Francavilla”

Grande soddisfazione per il collega Antonio Solazzo, che è stato nei mesi scorsi anche nostro redattore, per aver vinto, nella categoria Scuola di Giornalismo, il Premio Giornalistico nazionale “Tommaso Francavilla”, istituito dall’Associazione Culturale ETRA – E.T.S. in collaborazione con l’Associazione Culturale “La Piazza”, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, del Comune di Alberobello e del Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Puglia. Il Premio, intitolato alla memoria di Tommaso Francavilla, giornalista, scrittore e commentatore politico, che viene assegnato ogni anno, il 19 marzo, giorno della sua nascita, è stato istituito con lo scopo di riconoscere e stimolare giornalisti impegnati nella divulgazione della cultura politica, storica e sociale, in particolare della Puglia. Si tratta di un premio che rappresenta un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacità di divulgazione delle notizie, qualità che hanno sempre caratterizzato la vita professionale di Tommaso Francavilla.

Solazzo, che frequenta a Bari la Scuola di Giornalismo, è stato premiato per l’articolo “Anche 10 posti letto possono essere una buona sanità”, pubblicato su “Mediterraneo News”. La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Alberobello, alla presenza di autorità civili e dei vertici dell’Ordine Giornalisti Puglia e della Scuola di giornalismo “A.Moro” di Bari.