A Tenute Lu Spada confronto sulla xylella

Oltre il clamore della cronaca – anche di questi giorni – la Xylella è stata (ed è) una ferita profonda per la Puglia. Il batterio ha colpito duramente l’olivicoltura salentina, con una perdita stimata tra i 15 e i 20 milioni di alberi tra le province di Lecce e Brindisi, un danno enorme per l’economia agricola e la compromissione di un paesaggio storico che per secoli ha segnato l’identità del territorio.

Archiviare questa vicenda come “emergenza passata” sarebbe un errore: il problema non può dirsi completamente risolto e resta fondamentale mantenere alta l’attenzione, facendo tesoro di ciò che è accaduto per evitare di ripetere gli stessi sbagli e affrontare con realismo e apertura la fase della ricostruzione.

In questo quadro si inserisce il volume appena pubblicato “La Xylella. Distruzione e rinascita degli olivi” di Enzo Lavarra (Rubbettino). Forte della sua esperienza istituzionale – già europarlamentare, vicepresidente della Commissione Agricoltura e relatore della OCM per il settore olivicolo – Lavarra ricostruisce in modo diretto e documentato le ragioni che hanno favorito il dilagare del

fenomeno, le fragilità emerse nella gestione, e le condizioni necessarie perché alla distruzione possa seguire una vera rinascita.

Un libro agile ma denso, che è insieme operazione verità e strumento di consapevolezza, utile a chi lavora la terra, alle istituzioni e a chiunque abbia a cuore il futuro dell’olivicoltura salentina.

Tenute Lu spada ha sempre ritenuto la campagna non un ruolo solamente produttivo ma un luogo dove la città, il tessuto urbano, la incontra. Per questo ha messo,dall’inizio delle sue attività, a disposizione il suo “loco” anche per incontrarsi e discutere. La presentazione del libro sulla xilella si inquadra in quella che è la rassegna “libri in vigna”. Il libro di Lavarra è anche un’occasione per discutere di campagna, delle sue criticità e delle sue malattie.

