A Tenute Lu Spada incontri tra vini e cultura. Si comincia domani

Tenute lu spada si appresta ad organizzare, come ogni anno, tra le sue vigne e negli spazi verdi aziendali, gli incontri dei suoi vini con attività culturali, ri/creative,musicali ed enogastronomiche e per consolidare il rapporto della città con la sua campagna, con i suoi paesaggi rurali, le sue produzioni agricole e soprattutto con i suoi vini.

Far conoscere e apprezzare le caratteristiche,il gusto, gli aromi del vino di Brindisi con l’obiettivo di riproporre, in maniera innovativa, il piacere della scoperta enogastronomica nel e del territorio. I vigneti, dall’essere semplici luoghi produttivi, diventano cosi un cuore pulsante di un’esperienza da vivere.

A Brindisi il vino si unisce alla storia, al suo porto, al suo mare, dando vita ad espressioni ed esperienze uniche. Il vino, inoltre, trova nuovi

significati nel suo abbinarsi alla gastronomia ma anche ai suoi luoghi di produzione. E di tutto questo Brindisi, anche con il suo nome,è ricca.

Sulle orme terminali dell’Appia Antica e tra i propri vigneti Tenute lu Spada propone così anche in questo 8 marzo un’esperienza unica dedicata alla degustazione dei nuovi vini di pronta beva e volta alla condivisione di speciali momenti di convivialità e di tranquillo divertimento.