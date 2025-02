A Torchiarolo si festeggia il Carnevale con gli Ipergalattici, gli Alla Bua e il “Carnioval Street

Domenica 16 febbraio la città di Torchiarolo ospiterà tre imperdibili appuntamenti fra live, street food. intrattenimento, animazione e tanta buona musica. Dalle 15 andrà in scena la prima edizione del “Carnival Street” in via Brindisi. L’evento organizzato dai commercianti e dal comune di Torchiarolo, in collaborazione con l’agenzia di spettacoli e produzioni Ep Music di Andrea Poci, proporrà la Band di Babbo Natale a sostegno del Polo Pediatrico del Salento, gli Ipergalattici con le canzoni dei cartoni animati, l’esibizione di danza a cura della scuola Dance For You e l’animazione curata da Gianluca e Max e Hakunamatata. Mascotte e trampolieri e artisti di strada coloreranno la manifestazione in un’aria di festa. Dalle 18.30 si esibiranno nuovamente gli Ipergalattici in via Brindisi. La famosa cover band darà vita ad uno spettacolo unico per gli amanti delle canzoni dei cartoni animati. Dalle 21 spazio agli Alla Bua, che si esibiranno in piazza Castello a Torchiarolo. Il gruppo etnomusicale nasce dalle esperienze più tradizionali della cultura musicale salentina. Oltre a condividere la loro matrice popolare, i componenti del gruppo sono forti di provenienze musicali singolarmente disparate, che spaziano dai repertori classico e contemporaneo, rock, antico, jazz, dance ed etnico. Ingresso libero.