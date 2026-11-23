Ogni bambino ha dato il nome alla pianta che ha messo a dimora. Potrà vederne la posizione attraverso il portale dei carabinieri e tornare a Torre Guaceto per osservarla crescere. In riserva, Consorzio e Autorità civili e militari fanno rete per coinvolgere la comunità locale nelle azioni di tutela dell’ecosistema.

In occasione della Giornata nazionale dell’albero, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha organizzato una piantumazione di comunità.

Un contributo importante per l’attività è arrivato dal reparto carabinieri biodiversità di Martina Franca, con il comandante Giovanni Notarnicola, e Arif Puglia, con il funzionario Pietro Sumerano, che hanno donato 100 piante alla riserva. Al fianco del Consorzio, l’assessore all’Ambiente del Comune di Carovigno, Annamaria Saponaro, e il presidente dell’associazione Atletica Carovigno, Franco Valente.

Tante le famiglie, i ragazzi e gli adulti che hanno scelto di partecipare all’evento.

Le guide ambientali della cooperativa Thalassia e le volontarie del servizio civile della riserva hanno accompagnato gli utenti in visita nell’area protetta.

Affinché potessero apprendere attraverso il gioco e sentirsi protagonisti dell’attività, portando via con sé memoria di un’azione concreta per la tutela dell’ecosistema, i bambini hanno dato il nome alle piante che poi hanno messo a dimora con l’aiuto degli adulti. E non solo.

Nell’ambito del progetto nazionale portato avanti da carabinieri forestali e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, “Un albero per il futuro”, che crea un bosco diffuso della legalità mappato su scala nazionale, gli arbusti sono stati georeferenziati.

Ogni piantina autoctona distribuita e piantumata a Torre Guaceto, ha infatti un’etichetta con un codice qr identificativo e viene inserita sul portale nazionale di riferimento in modo tale che sia possibile monitorare il numero di alberi messi a dimora e l’assorbimento di anidride carbonica nel tempo.

“Ringraziamo i partner militari e civili che hanno sostenuto l’iniziativa e le tante persone che hanno dedicato una mattinata alla riserva – ha commentato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Stefano Convertini – è stato emozionante vedere tanti bambini con le mani nella terra, divertirsi, piantando vita. Le attività di comunità sono fondamentali perché le persone possano toccare con mano l’immenso patrimonio naturalistico che proteggiamo e soprattutto affinché i bambini possano ricevere input che poi facciano di loro adulti responsabili che tutelano la natura. Abbiamo invitato le famiglie a tornare a Torre Guaceto per mostrare ai piccoli la crescita dei loro alberi. I bambini sono il nostro futuro e i prossimi difensori della riserva”.