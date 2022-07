A TORRE S. SUSANNA IL 22 LUGLIO “PIZZICA LI TORRI”

Torre Santa Susanna – PIZZICA LA TORRI

L’estate torrese prende il ritmo della pizzica con lo spettacolo “Pizzica La Torri”, che si terrà venerdì 22 Luglio presso il Campo di Hockey in contrada Marrani 15, a Torre Santa Susanna. Protagonista della notte salentina Antonio Castrignanò e Taranta Sounds.

Antonio Castrignanò è musicista, cantante, autore di estasi e trascinatore.

Babilonia è il nome che ha dato a questa sua geografia musicale: “Babilonia è un viaggio corale fuori dai confini Salentini alla scoperta di lingue e culture differenti, con la voglia di raccontare se stessi e conoscere la storia altrui – dichiara Antonio Castrignanò – Brani inediti, arrangiamenti originali, nuove esperienze, melodie e ritmi che si intrecciano ad anime provenienti da altri luoghi, come l’Africa Sub Sahariana, la Turchia, l’India. Babilonia siamo noi. Si parte da sud e si torna a sud, tappa dopo tappa, brano dopo brano, affrontando temi universali, natura, lavoro, amore, insieme ad artisti immensi come Sona Jobarteh, Enzo Avitabile, Don Rico e Badara Seck, Mercan Dede!”. Un disco di ricchezza babilonese, con dentro tutte le lingue del mondo, a cominciare dal dialetto che affronta molti temi universali, antichi ma molto attuali: il rapporto tra uomo e natura, l’amore, il lavoro, il femminile.

L’evento è organizzato da Bar Zak, Ex Tipografia Pub e BarCollo di Torre Santa Susanna che, oltre all’ottima musica, garantiranno anche gastronomia e beverage. Si inizia alle ore 22:00

Prevendita 5,00 euro, botteghino 7.00 euro

Per Info 320 47 48 145