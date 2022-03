Si è rischiato il peggio stasera in via Bastioni Carlo V. Una ford focus station wagon procedeva a velocità sostenuta ed ha distrutto almeno sei macchine in sosta mentre una macchina che stava percorrendo la stessa via è stata colpita in pieno. A bordo vi erano una ragazza alla guida e un’altra donna, visitate sul posto dal 118. Nella focus, invece, due ragazzi. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.