Incidente stradale anche nei pressi di Tuturano, sulla strada provinciale 79. Un 62enne alla guida di una Fiat 600 ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un palo posto ai margini della carreggiata. Per estrarlo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Il eprsonale del 118 lo ha condotto in ospedale a Brindisi.