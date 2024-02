A Viterbo il 3 febbraio si parla di Tuturano e del graffito della Torre di Sant’Anastasio

A VITERBO IL 3 FEBBRAIO SI PARLA DI TUTURANO E DEL GRAFFITO DELLA TORRE SANT’ANASTASIO

Sta riscuotendo una grande curiosità anche nel resto d’Italia la ricerca condotta da Federico Sanapo circa la torre di Sant’Anastasio a Tuturano, dove in questi giorni si è diffusa la notizia della scoperta di un antico graffito che si trova sulla finestra del lato Est, al piano superiore dell’edificio. La scoperta, avvenuta per caso durante dei lavori di riordino della biblioteca da parte di Vincenzo Sanapo nel 2021, ha portato Federico Sanapo, appassionato di storia antica e misteri, ad iniziare una vera e propria ricerca cercando di capire che cosa voglia dire il misterioso graffito. La ricerca ha portato ad individuare un occhio di Horus, e due lettere dell’alfabeto greco, ovvero la Phi e la Pi greca (Pi-Greco). La torre ospita ad oggi la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma”. Il lavoro di ricerca di Federico Sanapo è convogliato in un libro dal titolo “Enigma Tutorius – Il Graffito della torre di Sant’Anastasio: relazioni con il ‘De Occulta Philosophia’ di Enrico Cornelio Agrippa” in cui l’autore ipotizza un legame tra questi simboli e l’opera del mago rinascimentale Agrippa (il “De Occulta Philosophia per l’appunto), che da fonti pubblicate nello stesso libro di Sanapo pare abbia soggiornato per un certo periodo di tempo a Brindisi.

La ricerca e il volume di Federico Sanapo, importante dal punto di vista storiografico per la frazione brindisina, sarà presentato nella giornata di sabato 3 febbraio 2024 presso il Centro di Documentazione Diocesana (CE.DI.DO.) al Palazzo Papale di Viterbo. L’incontro è organizzato da ArcheoTuscia nell’ambito del programma di iniziative culturali in calendario nel 2024. Durante l’evento interverranno Raffaele Donno, vicepresidente di ArcheoTuscia e l’avvocato Alessio Colotti, organizzatore del Convegno di Ufologia “Città di Tarquinia” che dialogherà con l’autore.

Il libro è acquistabile per il momento sul sito dell’editore, YouCanPrint di Tricase (Enigma Tutorius di Federico Sanapo | Cartaceo (youcanprint.it) e dalla prossima settimana sarà disponibile nel commercio della Grande Distribuzione sui maggiori store online (Amazon, Ibs, LaFeltrinelli, Mondadori, Fastbook etc) e ordinabile in tutte le librerie fisiche in Italia.