A2A e BW ESS annunciano oggi che la joint venture recentemente costituita tra le due società si è aggiudicata, nell’ambito dell’asta MACSE in Italia, contratti per quattro progetti di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) per una capacità complessiva di circa 400 MW / 2,608 MWh. I progetti sono distribuiti su due siti, San Filippo e Brindisi, situati rispettivamente nelle aree MACSE Sicilia e Sud.

Una volta operativi, gli impianti contribuiranno a rendere più flessibile il sistema elettrico italiano favorendo l’integrazione delle energie rinnovabili, migliorando la stabilità della rete e sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Per il Gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini, l’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo di infrastrutture strategiche previsto dal Piano Industriale al 2035.

“Per A2A questa è la prima aggiudicazione nell’ambito del MACSE, un risultato significativo che ci permette di concretizzare progetti di accumulo energetico” – ha dichiarato Lorenzo Giussani, Direttore Strategy and Growth di A2A – “Grazie alla partnership con BW ESS valorizziamo le competenze del nostro Gruppo mettendole a fattor comune con l’esperienza internazionale del partner. L’accordo rappresenta un’opportunità per sviluppare una tecnologia dalle importanti prospettive di crescita, che assumerà un ruolo sempre più rilevante nel sistema energetico italiano. I sistemi di accumulo consentono infatti di gestire i picchi di produzione e di consumo, favorendo un maggiore utilizzo dell’energia rinnovabile e contribuendo alla stabilità della rete elettrica”.