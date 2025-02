A2A Life Company match sponsor Valtur Brindisi contro Fortitudo Bologna

PALLA A DUE DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 20:45 IN DIRETTA RAISPORT. TICKETS DISPONIBILI A PARTIRE DA €19.

A2A Life Company sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e la Flats Service Fortitudo Bologna, in programma domenica 9 febbraio al PalaPentassuglia alle ore 20:45.

Gold Sponsor della società biancoazzurra, il Gruppo A2A accompagnerà i supporters brindisini presenti al palasport durante l’intera giornata per una partita fondamentale e molto attesa tra le due squadre più in forma e in striscia positiva di risultati del campionato di Serie A2.

A partire dalle ore 19:15, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, i tifosi potranno indossare le t-shirt A2A posizionate sui propri seggiolini e dare vita a una grande cornice di pubblico biancoazzurro.

Anche quest’anno, il Gruppo conferma il proprio impegno nel mondo della pallacanestro italiana. Per A2A, lo sport rappresenta uno strumento di crescita, integrazione e benessere collettivo: valori che si allineano con il suo impegno come Life Company nel contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente che le circonda.

A2A, quotata in Borsa, con oltre 13.000 dipendenti, è il primo player in Italia nell’ambito dell’economia circolare per il trattamento dei rifiuti, il recupero di energia da rifiuti urbani e per il teleriscaldamento e il secondo operatore energetico nazionale per capacità installata ed energia elettrica distribuita. Il Gruppo gestisce la generazione, vendita e distribuzione di energia e la vendita e distribuzione di gas, il teleriscaldamento, il ciclo dei rifiuti, la mobilità elettrica e i servizi intelligenti per le città, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.



La partita sarà trasmessa domenica 9 febbraio in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.





La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play e in diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner biancoazzurro.

Biglietti disponibili a partire da €19 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Valtur Brindisi & A2A insieme per una domenica di grande sport!