ABATERUSSO (ARTICOLO UNO): AUGURI DI BUON LAVORO A GIUSEPPE PALAZZO ED AL GRUPPO DIRIGENTE BRINDISINO

Ernesto Abaterusso (Articolo Uno Puglia): “Auguri di buon lavoro a Giuseppe Palazzo, neo Segretario provinciale, e al nuovo gruppo dirigente brindisino. Puntiamo sui giovani perché sono il nostro futuro”

“Congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Palazzo, neo Segretario provinciale di Articolo Uno Brindisi”. E’ quanto dichiara Ernesto Abaterusso, Segretario regionale di Articolo Uno Puglia, commentando il cambio alla guida della federazione provinciale brindisina che pochi giorni fa, nel corso dell’Assemblea congressuale, ha eletto all’unanimità l’avvocato fasanese nuovo segretario provinciale e rinnovato i segretari di circolo e l’esecutivo provinciale.

“Sono certo – prosegue Abaterusso – che Giuseppe, persona capace, appassionata e competente, saprà, insieme al nuovo gruppo dirigente eletto, guidare, radicare e dare nuova linfa vitale al partito mettendo al centro l’interesse della comunità brindisina e dell’intero territorio”.

“Colgo infine l’occasione per ringraziare l’amico e compagno di tante battaglie Pino Romano – conclude – per il lavoro svolto in questi anni con passione e dedizione che hanno permesso ad Articolo Uno di essere più solido e di radicarsi anche in provincia di Brindisi. Da oggi si apre una stagione nuova, con protagonista una generazione di giovani donne e uomini che siamo certi sapranno mettere al centro il bene di Articolo Uno e della nostra comunità”.