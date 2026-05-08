Abbandoni di rifiuti – Elevati numerosi verbali grazie alla videosorveglianza. Ass. Antonucci: “Colpiti gli incivili, ma le fototrappole rappresentano un fallimento per la nostra comunità”

Gli impianti di videosorveglianza fatti installare dall’Amministrazione Comunale in diversi punti della città hanno prodotto i primi effetti concreti. Grazie alle telecamere mobili, infatti, è stato possibile individuare chi si è reso responsabile degli abbandoni di rifiuti. Ciò ha permesso alla Polizia Locale di elevare numerose contravvenzioni.

“Si tratta – ha affermato l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – del risultato da noi auspicato nel momento in cui abbiamo deciso di ricorrere a sistemi di controllo del territorio h24. Grazie alle fototrappole, infatti, siamo riusciti ad individuare coloro che scaricano per strada o in campagna rifiuti ingombranti e rifiuti non conformi e coloro che non osservano gli orari di conferimento. Ad essere colpiti, pertanto, sono soltanto gli incivili che mettono a repentaglio il decoro cittadino, oltre a creare problemi igienico-sanitari. Ma è evidente che la presenza di tante persone che non osservano le regole del vivere civile rappresenta comunque un fallimento per tutti. Ed è questo il motivo per cui oltre agli interventi repressivi continueremo a realizzare anche campagne di informazione ed una lotta all’evasione della tassa sui rifiuti”.