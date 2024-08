Abbandoni rifiuti – AVR per l’ambiente: fondamentale la collaboraziojne di tutti

Ecco la nota di AVR per l’ambiente:

Ogni giorno gli operatori di AVR per l’Ambiente sono impegnati per le strade della città per migliorare la raccolta differenziata e raggiungere elevate percentuali di raccolta. Allo stesso modo però quotidianamente devono confrontarsi con zone specifiche della città in cui sono persistenti abbandoni indiscriminati e che non fanno altro che far disperdere da un lato tempo al servizio ordinario e dall’altro il lavoro di tanti cittadini che rispettano quotidianamente i conferimenti e le sue modalità.

L’appello è dunque rivolto a tutta la comunità: solo con uno sforzo collettivo si può garantire un futuro pulito e sostenibile. Di seguito riportiamo alcuni esempi di quanto accade subito dopo la raccolta ordinaria: già nel pomeriggio troviamo nuovi abbandoni che vengono conferiti fuori dall’orario previsto e non rispettano le regole della raccolta differenziata.

L’azienda sottolinea la propria fiducia nella possibilità di realizzare un cambiamento significativo nella gestione dei rifiuti a Brindisi, riconoscendo e apprezzando l’impegno quotidiano di tutti i cittadini. Superata la fase estiva, però, è auspicabile un cambio di passo nell’approccio al contrasto degli abbandoni indiscriminati, così come sta accadendo in altri Comuni pugliesi (da ultimi Foggia, Grottaglie, San Severo, Cerignola, ecc.), dove attraverso ordinanze sindacali e regolamenti, sono state introdotte sanzioni per chi non rispetta le regole del servizio e deturpa il decoro cittadino. A tale ultimo scopo certamente utili potranno essere apparecchiature tecnologiche come fototrappole, droni, ecc. o guardie ambientali in grado di sorvegliare le aree dove si presentano maggiormente questi fenomeni.

L’impegno comune potrebbe garantire la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato attraverso il rispetto del calendario di conferimento, che potrebbe condurre ad una riduzione dei costi di smaltimento e di conseguenza della Tassa Rifiuti (TARI).

In queste settimane, inoltre, continua il lavoro incessante dei i nostri operatori per il lavaggio stradale e in particolare del basolato del centro città, un’operazione fondamentale per garantire un ambiente sempre più accogliente e ospitale.