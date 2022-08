ABBANDONI RIFIUTI – FINALMENTE CONTROLLI SERRATI IN CITTA’!

Ecco la nota diffusa dal Comune di Brindisi:

L’amministrazione comunale ha avviato un controllo serrato per il contrasto all’abbandono dei rifiuti in tutta la città.

A partire dal 29 agosto 2022 sono in corso quotidianamente operazioni di monitoraggio in tutti i quartieri e nei luoghi in cui avvengono sistematicamente gli abbandoni, con squadre miste formate da operatori di Ecotecnica e agenti della Polizia Locale.

Le squadre arrivate sul posto aprono i sacchetti per rintracciare informazioni utili a risalire all’identità di chi abbandona i propri rifiuti in strada.



Nella prima giornata sono state identificate 15 persone, tra queste un residente nel comune di San Pietro, che verranno sanzionate e allo stesso tempo si procederà con la verifica della situazione Tari.

“Abbiamo chiesto un controllo serrato e quotidiano della città perché il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è intollerabile e grave.

Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti i cittadini è che devono amare e rispettare la città e che questi comportamenti non sono accettabili e saranno pesantemente sanzionati”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.